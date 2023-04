Karl-Heinz Rößler aus Böchingen ist sauer: Der leidenschaftliche Radfahrer hält die Radwegeverbindung von Landau in Richtung Norden für eine Katastrophe. Ihm können alle Ankündigungen des Landes bezüglich eines Radschnellweges in Richtung Edenkoben und Neustadt gestohlen bleiben, solange Radfahrer in den Großkreisel auf der L512 gezwungen werden.

Er fühle sich dort immer höchst unwohl – „von Todesgefahr umweht“, wie er mit leichter Selbstironie sagt. Am liebsten, so Rößler, schließe er sich anderen Radfahrern an, gemeinsam sei man in dem Kreisel sicherer unterwegs.

Rößler beruft sich auf die RHEINPFALZ, die schon 2018 geschrieben hat, dass der Landesbetrieb Mobilität die Gefahrenstelle erkannt und Abhilfe versprochen hat. Und zwar schon für dieses Jahr. So hatte es der Landauer Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann vergangenen September angekündigt. Neuere Erkenntnisse dazu hat die Stadt nicht. Die letzte Rückmeldung vom Land sei, dass die Brücke erst gebaut werden könne, wenn der B10-Ausbau in diesem Bereich abgeschlossen ist. 2023/24 erscheine in diesem Zusammenhang optimistisch, räumt die Stadt ein.

Brücke war bereits ausgeschrieben

Doch es ist Land in Sicht, wie Martin Schafft berichtet, der Chef des Landesbetriebs Mobilität in Speyer. Bei den ursprünglichen Ausbauplänen war vorgesehen, Radfahrer die B10 auf der Straßenbrücke überqueren zu lassen. Doch der LBM hatte die Zeichen der Zeit erkannt und eine zusätzliche Radbrücke vorgesehen. Nach Schaffts Angaben war deren Bau bereits ausgeschrieben. „Der Auftrag an die Baufirma ist erteilt“, so Schafft. Derzeit liefen die Bauvorbereitungen. Der Baubeginn ist im Herbst 2023 geplant, die Bauzeit mit etwa einem Jahr bis Ende 2024 kalkuliert.

Geplant ist eine Stahlbrücke, die vorgefertigt werden und nach früheren Angaben etwa drei Meter breit werden soll. Genauer: eine attraktive, doppelte Bogenkonstruktion, an der die Fahrbahn aufgehängt wird. Sie soll westlich der Straßenbrücke errichtet werden. Die Radbrücke beginnt neben einem Strommast der Hochspannungsleitung. Angeschlossen wird der Radweg nach Schaffts Angaben an einen vorhandenen Wirtschaftsweg nördlich der B10 in Richtung Walsheim/Edenkoben und an den Wirtschaftsweg südlich der B10, der zum Kreisel L512 an der Tankstelle führt. Über die Brücke soll künftig auch die in Planung befindliche Pendlerradroute (Radschnellverbindung) Landau – Neustadt führen.