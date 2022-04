Die B10 wird von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, zwischen Godramstein und der A65 bei Landau voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt, wird ein Arbeits- und Schutzgerüst aufgebaut. Dieses sei für die weiteren Bauphasen des vierspurigen B10-Ausbaus nötig.

Der Fernverkehr wird laut LBM großräumig über die A65/A61/A6 in Richtung Pirmasens und umgekehrt umgeleitet. Die regionale Umleitung von Pirmasens kommend in Richtung A65 führt über die Godramsteiner Straße und die Neustadter Straße in Landau.

Wegen der Sperrung der Auffahrtsrampe an der K13 zwischen Landau und Godramstein wird der Verkehr in Richtung Pirmasens ab Landau-Nord über die L512 und die K13 im weiteren Verlauf über Godramstein zurück auf die B10 geleitet. In Godramstein wird an der betroffenen Strecke für die Dauer der Vollsperrung ein absolutes Halteverbot gelten.