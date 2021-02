Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lässt die inzwischen vierte Brücke über die B10 bei Landau abreißen und neu bauen. Jetzt ist als letzte die Wirtschaftswegebrücke in Verlängerung der Oskar-von-Miller-Straße an der Reihe. Sie verbindet das Gewerbegebiet Am Schänzel/Gilletstraße im Norden der Stadt mit den Weinbergen bei Nußdorf. Laut LBM wird die Brücke ab Dienstag, 16. Februar, bis voraussichtlich Jahresende voll gesperrt. Es seien umfangreiche Vorarbeiten nötig, bevor das alte Bauwerk abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden könne, der Platz genug für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße bietet.

Der landwirtschaftliche Verkehr zwischen Nußdorf und Landau wird über die bereits erneuerte Brücke im Zuge der Herrenbergstraße umgeleitet. Anlieger in der Oskar-von Miller-Straße sind von der Sperrung nicht betroffen.

Für den Radverkehr von Walsheim oder Knöringen kommend nach Landau und umgekehrt wird eine eigene Umleitung über das östliche Wirtschaftswegenetz eingerichtet und ausgeschildert. Radfahrern in der Region könnten auch die westlich liegende, ebenfalls schon erneuerte Wirtschaftswegebrücke im Heidenweg nutzen. Die Umleitungen für die Radfahrer werden laut LBM im Laufe des Jahres angepasst, sobald die im Bau befindliche Brücke im Nußdorfer Weg über die B 10 wieder zur Verfügung steht. Die Radwegeumleitungen werden auch auf den Internetseiten www.Radwanderland.de und www.verkehr.rlp.de eingestellt.