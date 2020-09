Der Landesbetrieb Mobilität baut nicht nur Straßen. Zwischen Godramstein und Landau hat er ein 8600 Quadratmeter großes Regenrückhaltebecken fertiggestellt, das für den vierspurigen Ausbau der B 10 benötigt wird. Es fasst rund 6000 Kubikmeter Wasser, was für Starkregen ausreichen soll, wie er nur alle 100 Jahre fällt. In dem Becken wird Wasser von der Fahrbahn, den Banketten und Böschungen sowie von Einzugsgebieten nördlich der Bundesstraße gesammelt und langsam über einen Graben an die Queich abgegeben. Damit die keinen Schaden nimmt, gibt es auch ein Absetzbecken und einen Abscheider für Öl und Kraftstoffe, teilt der LBM auf Anfrage mit.