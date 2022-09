Ein Herren-Trekkingrad ist am Samstagmorgen im Lazarettgarten in Landau gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr. Das türkisfarbene Rad der Marke Breezer war abgeschlossen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.