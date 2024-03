Laura Hess, die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Landau, ist in Amt und Würden. Sie ist die Nachfolgerin von Evi Julier, für die nach elf Jahren in dieser Position im April die passive Phase der Altersteilzeit beginnt.

In einer Pressemitteilung zitiert die Verwaltung den Oberbürgermeister. „Männer und Frauen sind gleichberechtigt – so steht es im Grundgesetz, aber davon sind wir in der Realität, gerade im Berufsleben, noch weit entfernt. Und ich muss gestehen: Auch bei der Stadtverwaltung Landau, obwohl wir mittlerweile eine Amtsleiterin und eine hauptamtliche Beigeordnete im Stadtvorstand haben, ist noch viel Luft nach oben“, betont Dominik Geißler. Neben Laura Hess vertritt Ellen Weinberger als interne Gleichstellungsbeauftragte die Interessen bei der Verwaltung.

Vor allem Netzwerkarbeit

„Das ist für mich ein neuer großer Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, und ich freue mich auf diese Aufgabe“, erklärt Laura Hess. Die 24-Jährige hat Erziehungswissenschaften in Landau studiert und schließt aktuell ihren Master ab. Bereits seit September 2022 ist sie bei der Stadtverwaltung im Sozialamt beschäftigt. „Meine Hauptaufgabe ist es, die Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben und in der Gesellschaft zu fördern und zu sichern, zum Beispiel durch individuelle Beratungsgespräche, Projekte, Veranstaltungen, öffentliche Aktionen oder Fortbildungen. Wichtig ist dabei vor allem auch Netzwerkarbeit. Denn: Gleichstellung kann nur dann funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten!“ Die neue Gleichstellungsbeauftragte freut sich deshalb sehr, für jeden Menschen in Landau als Ansprechpartnerin bei jeglichen Geschlechterfragen zur Verfügung zu stehen.

Info

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Landau im Rathaus ist telefonisch unter 06341 131080 und 06341 131082 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle@landau.de erreichbar.