Dreister Diebstahl in Freimersheim. Laut Polizei hielt am Montag gegen 21 Uhr ein unbekanntes Paar mit einem hellen Auto, vermutlich einem Hyundai , vor einem Anwesen in der Straße Am Bildberg an und lud zwei Kinderlaufräder in ihr Fahrzeug, die in einem Carport abgestellt waren. Der Sachverhalt wurde am Donnerstag der Polizei mitgeteilt. Hinweise zu den beiden Personen beziehungsweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.