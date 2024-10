Die Polizei schaut insbesondere an den Wochenenden immer wieder bei den Fernfahrern an der Raststätte Pfälzer Weinstraße an der A65 vorbei, um sie auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Am Sonntagabend ist sie nach eigener Mitteilung vom Montag bei einem 42 Jahre alten Kraftfahrer auf der Ostseite (Fahrtrichtung Ludwigshafen) fündig geworden. Der musste seine Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere abgeben, weil er bei einer Abfahrtskontrolle 2,17 Promille Atemalkohol hatte. Der Mann hatte nach Ende des Sonntagsfahrverbots für Lkw um 22 Uhr weiterfahren wollen. Das hat die für die Autobahn zuständige Polizeiinspektion Edenkoben verhindert. Erst bei vollständiger Nüchternheit erhielt der Mann seine sichergestellten Gegenstände zurück. Auch ein weiterer Kraftfahrer mit 0,5 Promille musste bis zur vollständigen Nüchternheit seinen Sattelzug stehen lassen.