Angestellte eines Unternehmens in Kirrweiler haben am Donnerstagnachmittag die Alkoholfahrt eines Lastwagenfahrers verhindern können. Sie hatten mitbekommen, dass der 36-Jährige in seiner Ruhepause dem Wodka gefrönt hatte, bevor er losfahren wollte. Sie verständigten die Polizei, die den Mann noch vor Ort anhalten und kontrollieren konnte. Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, hatte er 2,89 Promille intus. Seine Frachtpapiere sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Mann damit nicht einverstanden war und sich renitent zeigte, musste er die Nacht bei der Polizei verbringen. Erst, nachdem er vollständig nüchtern war, durfte er seine Fahrt am Folgetag fortsetzen.