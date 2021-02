Der Hausverwalter eines Objektes in der Hauptstraße in Annweiler hat verspätet festgestellt, dass der Erker an seiner Immobilie beschädigt worden ist. Wie er erfahren hat, soll ein Lastwagenfahrer mit einem Karlsruher Kennzeichen dafür verantwortlich sein. Er verständigte die Polizei, die nun nach dem Unfallflüchtigen sucht. Der Schaden soll am 6. Februar geschehen sein, zwischen 10 und 12 Uhr. Um Hinweise unter Telefon 06346 964619 wird gebeten.