Ein Lastwagen hat am Mittwoch auf der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach Speisefett verloren und damit die Fahrbahn verschmutzt. Er hatte seine Ladung nicht fachgerecht gesichert. Beim Bremsen kippte eine der mit Speiseöl befüllten Tonnen um. Das Fett lief laut Polizei aus dem Lkw auf die Straße. Autos, die anschließend über die Stelle fuhren, verteilten das Speiseöl im Bereich der Kreisverkehre in Schweigen-Rechtenbach und in Richtung französischer Grenze. Die Fahrbahn wurde mit einem Spezialfahrzeug gereinigt.