Regelrecht die Kurve gekratzt hat am Donnerstagvormittag ein 33-jähriger polnischer Lkw-Fahrer. Er blieb mit seinem Laster in Venningen im dortigen Kreisel hängen. Laut Polizei wollte der Mann um 10.37 Uhr von der Ortsmitte nach Kirrweiler fahren. Vermutlich habe er die Maße seines Sattelzugs unterschätzt. Seinen eigenen Angaben zufolge ist der Fahrer erst vor kurzer Zeit als Auszubildender bei der polnischen Spedition eingestellt worden. Zur Bergung des Lastzugs war schweres Gerät erforderlich. Die Fahrbahn in Richtung Kirrweiler musste voll gesperrt werden.