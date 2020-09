Ein offenbar psychisch kranker Mann ist am Donnerstagmorgen außer Kontrolle geraten und hat sich unter anderem auf die Fahrbahn der B48 bei Klingenmünster gelegt. Das hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Demnach demolierte der 25-Jährige zunächst die Plexiglasscheibe einer Bushaltestelle am Ortsausgang in Richtung Landau. Als Polizisten eintrafen, rannte der Mann davon. Er flüchtete in Richtung der Bundesstraße und legte sich dort auf die Straße. Der Fahrer eines Lastwagens musste bis zum Stillstand bremsen, um den Mann nicht zu überrollen. Dann machte sich dieser erneut davon und flüchtete in nahe gelegene Weinberge. Dort konnten ihn Beamte widerstandslos festnehmen. Der 25-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.