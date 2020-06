Einen erheblichen Sachschaden von rund 4000 Euro verursachte ein unbekannter Lkw-Fahrer am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der B 272 in Höhe Bornheim. Ein etwa zehn Kilogramm schweres Metall löste sich von der Ladung und flog gegen das Auto eines 20-Jährigen aus dem Enzkreis, der in Gegenrichtung zur A 65 unterwegs war. Die Polizei vermutet, dass die Ladung nicht richtig gesichert war. Gegen den Lastwagenfahrer, der einfach weiterfuhr, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Eine Beschreibung des Lkw liegt bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.