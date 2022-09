Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, bildete sich gegen 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Rückstau. Eine Mercedes-Fahrerin mit HD-Kennzeichen fuhr dabei auf einen Sattelschlepper auf. Dieser hatte von dem Anstoß nichts bemerkt und setzte seine Fahrt fort, so die Polizei. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Von dem Laster ist nichts Näheres bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.