Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Robert Habeck war am Donnerstagabend der umjubelte Star auf dem Landauer Rathausplatz. Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Grünen schwor die vielen Besucher ein, für eine Politik zu stimmen, die Antworten geben und Verantwortung übernehmen möchte.

Bereits zum vierten Mal ist Robert Habeck in Landau. Zum letzten Mal vor zwei Jahren zu den Kommunalwahlen. Am Tag danach wurden die Grünen die stärkste politische Kraft in der Stadt. Habeck