Trotz des Lockdowns dürfen Weihnachtsbäume verkauft werden. Das gilt für Baumärkte und Verkaufsstellen beispielsweise auf Supermarkt-Parkplätzen, aber auch für den traditionellen Christbaumverkauf in der Landauer Langstraße. Der ist noch bis Montag, 21. Dezember, geöffnet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Verkauf von Christbäumen sei ebenso wie Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken, in der Corona-Verordnung des Landes von der Schließung ausgenommen. In der Langstraße gibt es Nordmann-Tannen, Nobilis und Blautannen. Für die Dauer des Christbaumverkaufs gilt dort eine Einbahnstraßenregelung; die Zufahrt ist nur über die Waffenstraße möglich. Die Öffnungszeiten des Christbaummarkts sind montags bis samstags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr.

