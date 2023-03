Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Kaufhof macht noch früher zu als geplant: Schon am kommenden Mittwoch ist Schluss. Zweimal wurde die Schließung nach vorne verlegt, weil der Abverkauf so gut lief. Nicht nur Kunden, auch Kundenberater trauern. So mancher hat sein ganzes Berufsleben im Kaufhof verbracht. Was wird besonders fehlen?

Wenn Galeria Karstadt Kaufhof am Mittwoch endgültig seine Pforten schließt, endet auch für Christel Becker, Ingrid Lincks und Marita Landherr eine Ära: Vom ersten Tag ihrer Ausbildung