In zwei Einkaufsmärkten in Landau waren am Samstag Diebe unterwegs. Wie die Polizei meldet, wurde einer 75-Jährigen zur Mittagszeit beim Einkauf in der Maximilianstraße die Geldbörse gestohlen, die sie in der Gemüseabteilung kurzfristig abgelegt habe. Am Nachmittag wurde einer 65-Jährigen im Netto in der Charles-de-Gaulle-Straße der Geldbeutel aus der Handtasche im Einkaufswagen gestohlen. Die Polizei rät: „Bieten Sie keine Tatgelegenheiten. Die Täter agieren meist sehr geschickt und unauffällig. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah, idealerweise in einer verschlossenen Innentasche.“

Noch mehr kriminelle Energie wandten Unbekannte auf, die in der Nacht zu Samstag in die Bäckerei Reuther in der Zweibrücker Straße in Landau einstiegen. Sie schlugen ein Fenster am rückwärtigen Eingang ein und ließen einen Tresor mitgehen. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.