Am Dienstag waren Langfinger in der A65-Raststätte „Pfälzer Weinstraße West“ bei Edesheim unterwegs, wie die Polizei berichtet. Ein 68 Jahre alter Mann suchte gegen 9.30 Uhr die Sanitäranlage der Raststätte auf und legte seine Wertsachen auf einer Ablagefläche ab. Er vergaß im Anschluss, diese wieder an sich zu nehmen. Ein paar Minuten später fiel ihm die Vergesslichkeit auf und er kam zurück. Doch da war von seinem Portemonnaie mit über 500 Euro Bargeld, Bankkarten und sonstigen diversen Papieren keine Spur mehr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.