Am Dienstag gegen 15.45 Uhr ist eine Frau in der Landauer Tedi-Filiale in der Marktstraße beklaut worden. Laut Polizei hatte die Geschädigte ihre Handtasche neben sich auf dem Boden abgestellt. In einem unaufmerksamen Moment haben Unbekannte die Geldbörse daraus mitgehen lassen. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.