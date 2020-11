Von Margit Dressel

Weil er in nur acht Monaten mehr als zehn Kilogramm Marihuana und ein gutes Kilo Kokain an die Konsumenten gebracht hat, muss ein 52-Jähriger Südpfälzer sechs Jahre hinter Gitter. Am Freitag hat ihn die 3. Strafkammer des Landgerichts Landau wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt. 27.750 Euro, die bei der Durchsuchung seiner Wohnung gefunden wurden, werden eingezogen. Das Geld, das er für die Drogen hätte erlösen können, muss er zahlen.

