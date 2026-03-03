Der Countdown bis zur Landtagswahl läuft, viele Landauer wollen solange aber gar nicht warten, sondern lassen sich ihre Stimmenzettel jetzt bereits aushändigen: 4300 Briefwahlunterlagen hat das städtische Wahlamt nach Angaben der Verwaltung in der ersten Woche ausgestellt. In dem Zusammenhang informiert die Stadt noch einmal über ein paar wichtige Punkte, die Bürger beachten sollten. Die Benachrichtigungen wurden zugestellt, wer jetzt noch keine erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss sich bis spätestens 6. März unter den Telefonnummern 06341 131104 oder 06341 131108 an das Wahlamt wenden. Der Wahlscheinantrag, mit dem Briefwahlunterlagen angefordert werden können, befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, zudem ist die Online-Beantragung über die städtische Webseite unter www.landau.de/landtagswahlen möglich. Wer die Briefwahl persönlich beantragen und die eigene Stimme direkt vor Ort abgeben möchte, kann dies im Briefwahlbüro in Sitzungszimmer 8 des Rathauses tun. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 22. März, 18 Uhr, wieder im Rathaus eingegangen sein. Bei postalischer Rücksendung empfiehlt die Stadt, die Unterlagen spätestens am Mittwoch vor der Wahl aufzugeben.