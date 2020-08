Die Landauerin Lea Heidbreder ist auf dem Landesparteitag der Grünen in Idar-Oberstein auf Listenplatz neun für die Landtagswahl 2021 gewählt worden. Heidbreder hat 51,7 Prozent der Stimmen bei drei weiteren Bewerberinnen um den Listenplatz erhalten. Das teilt Sven Kaemper, Sprecher der Landauer Grünen, mit. „Wir müssen jetzt aus der größten Krise unserer Zeit die Kraft zum gemeinsamen Handeln ziehen“, sagte Heidbreder in ihrer Rede in Idar-Oberstein. Es brauche eine 180-Gradwende in der Verkehrspolitik mit einer Mobilitätsgarantie im Nahverkehr und einem massiven Ausbau von Radwegen im Land. Die 29-Jährige will zudem als Direktkandidatin im Wahlkreis 50 (Landau, Maikammer und Edenkoben) antreten. Die Wahlversammlung der Grünen ist am 25. September. Wird sie gewählt, tritt Heidbreder gegen den CDU-Landtagsabgeordneten Peter Lerch, Florian Maier (SPD) und Bernd Ließfeld (FWG) an. Die Grünen rechnen sich Chancen aus, das Direktmandat zu erringen. Bei der Landtagswahl 2016 haben die Grünen mit rund 6,4 Prozent Stimmenanteil sechs Sitze im Landesparlament bekommen.