Das Impfzentrum in Wörth ist im Stand-by-Betrieb – also geschlossen. Nach Landrat Fritz Brechtel fordern nun auch SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch die Öffnung. Zudem ist eine Impfaktion mit mehreren Terminen geplant.

Hunderte Menschen warten vor dem Impfbus – bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Hausärzte sind überlastet. Lokalpolitiker, Mediziner und Ehrenamtliche fordern die Öffnung des Impfzentrums in Wörth. Nun schließen sich dem auch SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch an.

Der Impfbus sei ein Angebot, das allein nicht ausreiche. „Wie erwartet haben sich am Impfbus heute lange Schlangen gebildet, die Menschen mussten bei niedrigen Temperaturen teils ewig anstehen“, sagt Hirsch. Seefeldt ergänzt: „Die kalte Jahreszeit beginnt erst und die Warteschlangen vor den Impfbussen sind schon jetzt eine Zumutung, selbst für Festentschlossene. Wie soll das erst werden, wenn Eis und Schnee kommen? Das Angebot der Impfbusse wird mit sinkenden Temperaturen rapide an Attraktivität verlieren.“

Stadt plant Impfaktion in Festhalle

Beide sind sich einig, dass die aktuellen Impfangebote nicht ausreichten – auch „mit Blick auf lange Wartelisten bei den Hausärztinnen und Hausärzten“, erläutert der Oberbürgermeister. „Vor diesem Hintergrund ist es vor Ort nur schwer zu vermitteln, dass die Impfzentren landesweit weiter geschlossen bleiben.“ Hirsch fordert, dass niedrigschwelliges Impfen ohne Termin im Wörther Impfzentrum wieder möglich sein solle.

Die Stadt Landau werde weiter versuchen, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern Impfmöglichkeiten zu schaffen, sagt Hirsch. Ein erstes Angebot zusammen mit der DLRG Landau in der Festhalle werde in Kürze bekannt gegeben. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll dies Ende des Monats starten und mehrere Termine umfassen.

„Klinikpersonal hat andere Aufgaben“

Hirsch sei überzeugt, dass es viele verschiedene Angebote braucht, um die vierte Welle der Pandemie zu brechen. Sonst könne es sein, dass zu Weihnachten wieder drastische Einschränkungen folgen könnten.

Sein CDU-Kollege Seefeldt betont, dass Krankenhäuser schützenswerte neuralgische Punkte seien - das habe man die Pandemie über gelernt. Dort nun, wie von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) geplant, Impfstrukturen aufzubauen, sei nicht effizient. „In oder um Krankenhäuser nun noch mehr Durchgangsverkehr zu bringen, halte ich für bedenklich. Zudem hat das Klinikpersonal doch genügend andere Aufgaben.“

Land plant anders

Die Wörther Einrichtung hingegen könnte rasch wieder mit dem Impfen beginnen, sagt Seefeld. Doch auch dort könnten die Lichter bald ganz ausgehen: Das Zeitfenster für die Entscheidung des Landes zur Wiedereröffnung schließe sich mit den dort demnächst auslaufenden Miet- und Arbeitsverträgen.

Seefeldt hatte sich gemeinsam mit dem Germersheimer Landrat Fritz Brechtel und Hirsch zu Monatsbeginn wegen der Reaktivierung der Impfzentren an die Landesregierung gewandt, berichtet er. Gesundheitsminister Hoch habe in seiner Antwort allerdings lediglich auf das Regelsystem der niedergelassenen Ärzte, die mobilen Impfbusse sowie den „5-Punkte-Plan“ des Landes verwiesen, statt eine Reaktivierung der Impfzentren in Aussicht zu stellen.