Landrat Dietmar Seefeldt sitzt am Nikolaustag ab 17.30 Uhr für eine Stunde an der Kasse im Wasgau-Markt Offenbach. Die Sparkassenstiftung Südpfalz wird die Summe aller Einnahmen, die über den Scanner der Landrat-Kasse gehen, spenden. Die Wasgau AG hat angekündigt, den Betrag gegebenenfalls aufzurunden. Die Erlöse gehen an die „Riding Santas“, eine Gruppe Motorradfahrer um Organisator Patrick Kuntz, die traditionell am Nikolaustag auf ihren Bikes durch die Süd- und Vorderpfalz tourt und dabei Spenden sammelt. Die motorradfahrenden Weihnachtsmänner übergeben alle Erlöse ans Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.