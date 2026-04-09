Offenbach. Fünfte Kassieraktion, zweithöchste Summe: In Offenbach kamen fast 2000 Euro für das Haus der Familie zusammen. Doch für die Einrichtung kommt es noch besser.

Bei seiner inzwischen fünften Kassieraktion für den guten Zweck hat Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) im Wasgau-Markt in Offenbach Waren im Wert von 1973,16 Euro übers Band gezogen. „Das ist eine stolze Summe – die zweithöchste, die wir bislang bei einer Kassieraktion erreicht haben“, wird Seefeldt in einer Mitteilung des Landkreises Südliche Weinstraße zitiert. „Ich merke schon, dass mir das Kassieren von Mal zu Mal leichter von der Hand geht. Solch ein Einsatz an der Supermarktkasse zeigt mir aber auch jedes Mal aufs Neue, was die Kassiererinnen und Kassierer täglich leisten müssen.“ Unterstützt wurde er in Offenbach von Wasgau-Mitarbeiterin Kristina Miller.

Die Stiftung der Sparkasse Südpfalz spendet die Summe aller Einnahmen, die über den Scanner der Landrat-Kasse ging. Der Erlös geht an das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Offenbach. Beim Haus der Familie freut man sich sehr über die Spende, sagt Leiterin Simone Trauth-Heddergott. Zusätzlich unterstützt die Wasgau Einzelhandels GmbH das Mehrgenerationenhaus Sachspenden.