Vom Kreishaus an die Supermarktkasse: Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) wird wieder an einer Kasse im Landkreis Südliche Weinstraße sitzen, zum Spenden sammeln.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße wird der Landrat diesmal im Wasgau-Markt in Offenbach, Landauer Straße 3, zu finden sein, und zwar am 30. März von 17 bis 18 Uhr. Diesen „Arbeitsbesuch“ unternimmt Seefeldt bereits zum fünften Mal für den guten Zweck, denn die Stiftung der Sparkasse Südpfalz wird die Summe aller Einnahmen, die über den Scanner der Landrat-Kasse gehen, spenden. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Offenbach.

Bei einer Geldspende allein wird es nicht bleiben: Die Wasgau Einzelhandels GmbH hat nach weiteren Angaben angekündigt, das Mehrgenerationenhaus mit Sachspenden unterstützen zu wollen. „Mittlerweile habe ich schon etwas Übung im Abkassieren. Natürlich bin ich bei Weitem nicht so schnell wie erfahrene Kassierer und Kassiererinnen. Umso mehr freue ich mich über alle Kundinnen und Kunden, die am 30. März an ,meiner’ Kasse anstehen, um mit ihrem Einkauf etwas Gutes zu tun“, sagt Landrat Seefeldt. Sein Dank gelte der Wasgau Einzelhandels GmbH für diese Möglichkeit.