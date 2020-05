Viele Pfälzerwald-Hütten und Straußenwirtschaften, die bisher noch geschlossen blieben, dürfen seit Mittwoch Thekenverkauf anbieten. Die Landräte und Oberbürgermeister in der Südpfalz begrüßen diese Lockerungen. „Wir danken der Landesregierung, dass die bisherige Haltung nochmals überdacht und insbesondere die Sinnhaftigkeit in der Gleichbehandlung der Gastronomie erkannt und eingesehen wurde“, schreiben die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße), Fritz Brechtel (Germersheim) und Susanne Ganster (Südwestpfalz) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Es sei nicht plausibel gewesen, weshalb Selbstbedienung in der vorangegangenen Verordnung nicht zulässig war. Bereits Mitte Mai hatten sich die politisch Verantwortlichen aus der Südpfalz mit einem Schreiben an die Landesregierung gewandt und gefordert, landesweit einfache, klare und faire Regelungen zur Gleichbehandlung zu schaffen. Das sei zur Existenzsicherung dringend notwendig gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar gewesen, dass in Eisdielen und Bäckereien über die Theke verkauft werden durfte, nicht aber in Gaststätten und Hütten. Sie seien aber ein „wichtiger Teil der touristischen Infrastruktur, unserer Lebenskultur. Hygienevorgaben seien auch dort umsetzbar.