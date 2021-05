Die Inzidenzwerte in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim befinden sich weiter im Sinkflug. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Werte in SÜW bei 47, in Germersheim bei 44,2. Der Ausreißer ist die Stadt Landau, hier ist die Inzidenz auf 81,1 gestiegen. Die zuständigen Gesundheitsämter melden im Kreis Germersheim sieben Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, in Landau und der Südlichen Weinstraße 15. Dabei gibt es einen weiteren Toten nach einer Corona-Infektion. Verstorben ist ein älterer Mann aus der Stadt Landau. Die neu betroffenen Einrichtungen sind: Jugendwerk St. Josef Landau und Pamina-Schulzentrum Herxheim (je ein Schüler) sowie die Michael-Ende-Grundschule Queichheim (zwei Schüler).