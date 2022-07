Die Herxheimer Landjugend lädt für Freitag und Samstag zu ihrer als Summervibes bezeichneten Sommerfete ein. Nach der Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr gibt es nun an zwei Tagen viel Musik. Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Dann können die Besucher den letzten Arbeitstag der Woche bei Musik vom DJ-Team Dads Daughter ausklingen lassen. Die Gruppe Insanity heißt dem Publikum mit Pop- und Rock-Klassikern am Samstag ein. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist auf dem Gelände der Firma Hetzler im Gewerbepark West. Unterstützt wird die Landjugend nicht nur durch Firmen aus dem Ort, sondern auch durch Landjugend-Gruppen aus Insheim und Rohrbach.