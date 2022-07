Die Mörlheimer Landjugend lädt für Samstag und Sonntag zum 20. Flammkuchenfest am Dorfgemeinschaftshaus ein. Wie Nicole Seifert für den Verein mitteilt, beginnt das Fest am Samstag um 18 Uhr, auftreten wird die Band Eased Music Group. Am Sonntag geht es um 12 Uhr weiter, ab 17 Uhr mit Live-Musik der Truppe Acoustic & Amazing.