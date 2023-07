Bereits zum 21. Mal lädt die Landjugend Mörlheim für Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, zu ihrem Flammkuchenfest auf den Festplatz ein. Zwei Tage lang gibt es auf dem Areal unweit des Dorfgemeinschaftshauses alles, was das Herz eines jeden Flammkuchenfans begehrt: vom klassischen Elsässer Flammkuchen bis hin zu süßen Variationen – jeweils gebacken im mit Rebknorzen befeuerten Ofen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Fests durch Oberbürgermeister Dominik Geißler und Ortsvorsteher Joachim Arbogast. Danach sorgt die Band „Three Leaves“ mit Live-Musik für Stimmung. Am Sonntag startet das Fest um 12 Uhr. Dann werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Wer die Landjugend mit Kuchen- oder Tortenspenden unterstützen möchte, schickt einfach eine kurze Mail an kuchenspenden@gmail.com. rhp