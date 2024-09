Nach einer längeren Pause, die mit Beginn der Corona-Pandemie eingelegt wurde, nimmt die anwaltliche Beratungsstelle am Mittwoch, 4. September, wieder ihre Tätigkeit auf. Das kündigt das Landgericht Landau an. In Kooperation mit dem Anwaltsverein Landau sei es gelungen, ein „wichtiges, niederschwelliges Instrument“ für rechtssuchende Bürger wiederzubeleben. Mittwochs zwischen 13 und 14 Uhr erhalten mittellose Bürger, die ein rechtliches Problem haben, wieder eine schnelle, unbürokratische und kostenlose Beratung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt. Sie sind im Raum 311 im ersten Obergeschoss des Landgerichts anzutreffen. Das Angebot gilt für den gesamten Landgerichtsbezirk Landau, somit auch für Bürger aus den Amtsgerichtsbezirken Germersheim und Kandel.