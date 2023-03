Die Siebeldinger Landfrauen veranstalten am Samstag, 11. März, von 17 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Flohmarkt von und für Frauen. Angeboten werden beispielsweise Kleider, Schmuck, Taschen und Deko-Artikel – „alles was Frau mag und interessiert“, teilen die Landfrauen mit. Dazu gibt es Fingerfood und Sekt. Auch eine Friseurin wird vor Ort sein. Das Programm unter dem Motto „Mache Deinen Mädelsabend“ sei so gedacht, „dass man mit seiner besten Freundin zu uns kommt, etwas Shopping betreibt, eine Kleinigkeit isst und trinkt und den Samstagabend dann weiter zelebriert“.

Info



Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.landfrauen-siebeldingen.chayns.net