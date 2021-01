LANDAU. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Rüdiger Frank für sein herausragendes Engagement mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. „Diese Verleihung ist für mich immer etwas Besonderes“, sagte Dreyer. Die Geehrten leisteten einen unschätzbaren Beitrag für unsere demokratische Gesellschaft.

Rüdiger Frank war zunächst in seiner Heimatstadt Landau in verschiedenen Kleingartenvereinen aktiv, bevor er 2006 Vorsitzender des Landesverbandes der Kleingärtner Rheinland-Pfalz wurde. Dem 1953 gegründeten Landesverband gehören neun Stadtverbände mit 84 angeschlossenen Vereinen und 120 Mitgliedsvereine an. Neben der Leitung des Verbandes ist er verantwortlich für Schulungen und Fortbildungen, fungiert als Ansprechpartner für Vereine und Stadtverbände in Sachen Kleingartenrecht sowie Vereinsrecht und klärt Fragen zum ökologischen Gärtnern. Hier arbeitet er mit der Gartenakademie in Neustadt zusammen und hat sich für das Verbot von Glyphosat im privaten Bereich eingesetzt.

Als Vorsitzender des Landesverbandes ist er außerdem Mitglied des Bewertungsteams und Mitorganisator der alle vier Jahre stattfindenden Landeswettbewerbe „Garten im Städtebau“. Der letzte prämierte Kleingarten auf Landesebene, der auch gleichzeitig auf Bundesebene mit „Gold“ ausgezeichnet wurde, ist die Kleingartenanlage „Am Ebenberg“ in Landau. Diese Gärten wurden zur Landesgartenschau Landau 2015 auf Rüdiger Franks Initiative und Mitwirken hin errichtet. Das Besondere ist, dass ein Interkultureller Garten eingebunden ist, ein Gemeinschaftsprojekt der Initiative zur Förderung deutsch-ausländischer Begegnungen und des Vereins Leben und Kultur. Auf den Parzellen verwirklichen Menschen aus 17 Nationen ihre Ideen vom Garten und holen sich dabei Rat und Hilfe von den Gärtnern und Gärtnerinnen.

Malu Dreyer unterstrich bei der feierlichen Überreichung des Ordens: „Unsere Gesellschaft lebt davon, dass sich Bürger und Bürgerinnen füreinander einsetzen, die Zukunft mitgestalten und andere Menschen inspirieren.“ Der Landesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung des Landes.