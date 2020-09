Am Montag, 5. Oktober, beginnt die Sanierung für der Rinne an der Landesstraße 493 in der Ortsdurchfahrt Herxheimweyher. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitteilt, gibt es mehrere Bauabschnitte. Die Straße wird jeweils halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Der erste Bauabschnitt beginnt an der östlichen Ortseinfahrt (von Rülzheim kommend). Die gesamten Arbeiten werden je nach Witterung voraussichtlich bis Ende Dezember dauern. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 320.000 Euro.