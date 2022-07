Sein Gastspiel war immer einer der Höhepunkte der Musikalischen Goetheparkplaudereien der Stadt Landau: das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. Auch bei der Neuauflage der traditionellen Veranstaltungsreihe in Form von Sonntagskonzerten an der Konzertmuschel spielt das Orchester zum Abschluss. Es gibt sein Konzert am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit. „Unter dem Motto ,kostenlos und draußen’ konnten und können wir in diesem Sommer endlich wieder die Konzertmuschel im Goethepark bespielen“, freut sich Bürgermeister und Kulturdezernent Maximilian Ingenthron, der auch beim vierten und letzten Konzert der Reihe das Publikum begrüßen wird. Nach seiner Einschätzung sind die bisherigen drei Termine im kompakteren Format mit dem Gospelchor Good News, dem Sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle und dem Volkschor Edenkoben beim Publikum gut angekommen. 1953 als Polizei-Musikkorps gegründet, etablierte sich das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz schnell als Bindeglied zwischen Bürgerschaft und Polizei. Es ist schon vielfach in ganz Deutschland und im europäischen Ausland sowie in Radio und Fernsehen aufgetreten. Es spielt auch regelmäßig bei den Rheinland-Pfalz-Tagen. Das Orchester ist Teil der Bereitschaftspolizei und steht seit 2014 unter der Leitung von Stefan Grefig. Das Repertoire der 37 professionellen Musiker reicht von klassischer sinfonischer Musik über zeitgenössische Originalliteratur und traditionelle Marschmusik bis hin zu Unterhaltungsmusik. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Bei Regen muss das Konzert entfallen.