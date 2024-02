Für einige U20-Volleyballer der TS Germersheim bietet sich am Samstag bei der Landesmeisterschaft in Emmelshausen die letzte Chance, mit einem Turniersieg die Jugendzeit hinter sich zu lassen.

Wie schon bei den U16- und U18-Teams kommt es zum Gruppenduell mit der TGM Mainz-Gonsenheim. Diese sind in der ältesten Jugendklasse Top-Favorit. „Mainz hat zahlreiche Spieler aus dem Landeskader und dem Volleyball-Internat Frankfurt. Wir werden versuchen, sie im ersten Gruppenspiel so gut wie möglich zu ärgern“, erklärt TS-Coach Felix Kühner. Wichtiger ist für ihn ein Sieg im zweiten Spiel gegen den VfL Kesselheim, um das Ziel Halbfinale zu erreichen. „Dann könnte Bad Salzig im Halbfinale warten.“ Die TS Germersheim geht motiviert in das Turnier, zumal es für einige Spieler des 2005er-Jahrgangs die letzte Jugendsaison ist. Ergänzt wird der Kader von einigen Talenten der U16 und U18.