Landesligist FC Speyer 09 hat am Montagabend dem FSV Offenbach die letzte vage Chance geraubt, im Aufstiegsrennen zu bleiben. Die Partie an der Queich endete 1:1 (0:1). Speyer führte zur Pause nicht unverdient. Der Bellheimer Moritz Reuther traf nach einer knappen halben Stunde flach, trocken aus 20 Metern. Sascha Banspach verwandelte einen Elfmeter zum Endstand (60.). Nach Handspiel Reuthers parierte Cedric Braun den ersten Versuch noch.

Beide erarbeiteten sich vor dem Wechsel Chancen. Für Speyer schoss Valentino Zuch nach Ecke des Auffälligsten, Reuther, knapp vorbei. Nach dieser ersten Aktion übernahm der FC 09. Reuther scheiterte zudem per Freistoß. Unmittalbar nach Anpfiff vergab für Offenbach vor 180 Zuschauern Cedric Wunsch (4.), später Mex Lenny Messerschmitt (32.).

Doch erst danach entwickelte sich ein richtig gutes Spiel, ein klassisches Derby mit offenem Schlagabtausch. Offenbach kam deutlich stärker aus der Kabine und drückte. Paul Fitzthum traf das Gebälk, wie in der Schlussminute gegenüber Laurin Schön, der schon zuvor eine Großchance ausließ. Beim FSV feierte Legende Tim Hörner seinen Abschied. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Speyers Trainer Jürgen Grimm: „Wir waren gut gegen den Ball, ein geiles Derby.“ Sein Sohn Marco brummte ab der 74. Minuten zehn Minuten wegen Meckerns ab.