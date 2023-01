Mittelfeldspieler Tobias Fromm verlässt in der Winterpause den Fußball-Landesligisten TSV Fortune Billigheim-Ingenheim und wechselt zum SV Kapellen/Drusweiler in die B-Klasse West. Damit kehrt der 31-Jährige aus familiären Gründen, er wurde im September Vater, nach dreizehn Jahren im höherklassigen Fußball zu seinem Heimatverein zurück. Er spielte für den SC Hauenstein in der Oberliga und feierte mit der VTG Queichhambach 2012 und der TSG Jockgrim im vergangenem Sommer den Aufstieg in die Landesliga. Beim SVK, aktuell Tabellenletzter der B-Klasse West, werden die Spielertrainer Christian Simon und Pascal Böllinger auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke stehen. Ihre Zusage gilt auch für den Fall des Abstiegs.