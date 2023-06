Das „umfangreiche Ermittlungsverfahren“ wegen Insolvenzverschleppung gegen einen 55-Jährigen, der mit der Vario Vermögensgesellschaft GmbH als Bauträger aufgetreten ist, wird mittlerweile vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt. Das hat die Staatsanwaltschaft Mannheim dem Anwalt des Klägers am Montag mitgeteilt. Wie berichtet, hat die Vario Vermögensverwaltung ihren Sitz in Landau in der Riesengasse. Das dortige denkmalgeschützte Gebäude aber ist nicht Teil der Insolvenzmasse. Über das Vermögen der Gesellschaft soll ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Der Insolvenzverwalter Stephan Haspel aus Landau berichtet von über 1000 Geschädigten, der Schaden gehe in den Millionenbereich.