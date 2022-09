Der Landesjagdverband SÜW lädt für Freitag in Kooperation mit dem Kreisverband der Landfrauen zu einem Wilden Grillen nach Oberotterbach ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Weingut Beck in der Unterdorfstraße 20. Die Jagdhornbläsergruppe SÜW sorgen für die musikalische Unterhaltung. Die rheinland-pfälzische Jagdkönigin Joeline wird über die Vorzüge von Wildfleisch informieren, auch Kreisjagdmeister Jörg Sigmund Julian Sandrini, Leiter der Koordinationsstelle Luchs und Wolf, treten als Referenten auf. Metzgermeister Franz Weber wird die Verarbeitung und Vorbereitung von verschiedenen Fleischstücken zeigen, welche im Anschluss auf den Grill gelegt werden. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Um Anmeldung wird gebeten bei der Kreisgeschäftsstelle der Landfrauen unter Telefon 06347 9824258 oder per E-Mail an suedpfalz@landfrauen-pfalz.de.