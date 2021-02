Mit dem Impfstoff von Astrazeneca gegen Covid-19 sind am Mittwoch die ersten Menschen im neuen Landesimpfzentrum Landau/Südliche Weinstraße im Landauer Gewerbegebiet Queichheim geimpft worden. Neben der Einrichtung in Wörth ist diese nun die zweite in Südpfalz. Da das Vakzin von Biontech derzeit nicht verfügbar ist und der Stoff von Astrazeneca nur für Leute empfohlen wird, die jünger als 65 Jahre sind, werden nun Termine an Pflegekräfte und medizinisches Personal vergeben. Nach Auskunft der Koordinatoren vor Ort hat das Land zugesagt, am Montag, 1. März, 720 Dosen des Biontech-Impfstoffs nach Landau zu liefern. Dann können weitere Senioren im Alter von über 80 Jahren geimpft werden.