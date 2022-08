Die Gemeinde Hainfeld darf sich über einen Landeszuschuss in Höhe von 490.000 Euro für die Umgestaltung des Dorfplatzes freuen. Sozialminister Alexander Schweitzer überreichte den Förderbescheid. Die Ortsgemeinde wurde vom Innenministerium 2020 für einen Zeitraum von acht Jahren als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Das heißt, dass sie bei bestimmten Maßnahmen mit einer höheren Förderquote rechnen kann. In Hainfeld soll in absehbarer Zeit eine neue Dorfmitte entstehen. Sie soll zum Verweilen einladen und zum Schauplatz für Feste im Ort werden. Das Vorhaben soll abschnittsweise realisiert werden. So ist neben der Neuordnung der Parkplätze auch geplant, das Pfarrheim zu sanieren beziehungsweise umzubauen. Die WC-Anlagen im Untergeschoss sollen modernisiert und barrierefrei gestaltet werden. Die Bibliothek soll vom Keller in das Obergeschoss ziehen.