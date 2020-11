Fahrradfahren in der Stadt – ist es sicher? Macht es Spaß? Verursacht es Stress? Das prüft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre in seinem Fahrradklimatest. Noch bis zum 30. November sind Fahrradfahrer aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit in ihrer Stadt zu bewerten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) sei optimistisch, dass das Ergebnis in diesem Jahr etwas besser ausfallen wird als 2016 und 2018, als sich die Stadt Landau im Ranking auf den hinteren Plätzen wiederfand. „Dass beispielsweise die Königstraße bisher nicht für den gegenläufigen Radverkehr geöffnet war, wurde der Stadt Landau beim Fahrradklimatest 2018 negativ ausgelegt – das haben wir nun geändert“, sagt Hartmann. Wer sich an der Umfrage zum Fahrradklimatest beteiligen möchte, kann dies auf der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de tun.