Im Gedenken an Landaus Ehrenbürger Walter Morio haben Oberbürgermeister Thomas Hirsch sowie die Amtsvorgänger Christof Wolff und Hans-Dieter Schlimmer am Freitag das Grab des langjährigen Stadtoberhaupts auf dem Landauer Hauptfriedhof besucht.

Morio wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Er starb 2008. Nach dem Krieg hatte der Christdemokrat Landau auf den Weg zur Wein- und Gartenstadt geführt, die Freundschaft mit den in der Stadt stationierten Franzosen gesucht und die Erschließung des Stadtviertels Horst vorangetrieben. Morio hatte die Geschicke Landaus 20 Jahre lang gelenkt, von 1964 bis 1984.

Seine Nachfolger nutzten die Kranzniederlegung auch für einen Appell zum Zusammenhalt in schweren Zeiten. „Von Walter Morio können wir gerade in der aktuellen Situation vieles lernen“, sind sich Hirsch, Schlimmer und Wolff einig. „Er hat unsere Stadt in wirklich schwierigen Zeiten geeint und den Grundstein gelegt für das Landau, das wir heute kennen. Sein Wirken zeigt uns, dass wir mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung vieles bewirken können. Sei es der Wiederaufbau der Stadt und des städtischen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg oder eben jetzt das Durchstehen der Pandemie und ihrer Folgen“, betonen die drei Männer.

Morio sei überzeugt gewesen: „Eine Stadt braucht Atmosphäre, das sind die Menschen, die Feste, das ist aufbereitete Historie, das sind die Erfahrungen einer wechselvollen Vergangenheit.“