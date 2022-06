Die 17-jährige Vivienne Parupka, Schülerin an der Konrad-Adenauer-Realschule in Landau plus in Landau, hat den rheinland-pfälzischen Plakatwettbewerb gegen Komasaufen gewonnen. Die DAK-Kampagne unter dem Motto „buntstattblau“ gegen das Rauschtrinken zählte bundesweit fast 7000 junge Teilnehmer. Parupka setzte sich in Rheinland-Pfalz gegen rund 500 Teilnehmer durch und erhielt aus den Händen von Schirmherr und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) den Hauptpreis von 300 Euro. Die Teilnehmenden vermitteln mit ihren selbstgestalteten Plakaten künstlerisch, welche Risiken der exzessive Konsum von Alkohol haben kann.

„Mit meinem Plakat habe ich versucht darzustellen, wie man mit einer Vergangenheit eines Alkoholproblems umgehen kann. Es ist eine junge Frau zu sehen, die ein Selbstporträt von ihrer Jugend malt. Dies soll zeigen, dass man mit dieser Art von Vergangenheit nicht einfach nur abschließen sollte, sondern dass man aus seinen Fehlern lernt und Spaß an anderen Dingen im Leben hat, wie zum Beispiel auf dem Plakat zu sehen, mit dem Malen.“ So beschreibt Vivienne Parupka laut einer Pressemitteilung der DAK ihr Siegerplakat.

Weniger Vorfälle

„Erfreulicherweise weisen die Zahlen zum Rauschtrinken bei Jugendlichen seit einiger Zeit einen rückläufigen Trend auf. Dennoch bleibt die Alkoholprävention eine wichtige Aufgabe, denn jeder Jugendliche, der eine Alkoholvergiftung erleidet, ist einer zu viel“, unterstreicht Schweitzer.

Nach Angaben von Rainer Lange, Leiter der DAK-Landesvertretung, kamen im Jahr 2020 nach aktueller Statistik rund 12.200 Jugendliche und junge Erwachsene von zehn bis 20 Jahren volltrunken in eine Klinik, 39 Prozent weniger als im Vorjahr. In Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Vorjahr um 40,5 Prozent (insgesamt 693 Betroffene) gesunken. „Wir wollen diese Entwicklung mit unserer Präventionsarbeit weiterhin stabilisieren“, so Lange.

Plakate wirken

Die Plakate, die Schüler bei „bunt statt blau“ gestalten, sind tatsächlich für Gleichaltrige besonders eindrucksvoll: Das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel hat in einer Online-Studie mit 1273 Teilnehmenden ihre Wirkung im Vergleich zu konventionellen Warnhinweisen untersucht. Demnach verstärken die von der Zielgruppe selbst gemalten „buntstattblau“-Plakate die Wahrnehmung, dass Alkoholkonsum schädlich ist. Sie haben eine stärker sensibilisierende Wirkung als traditionelle, eher an Erwachsene gerichtete Warnhinweise.

www.dak.de/buntstattblau