Kaffee To-go mal anders: Die Kirrweilerin Mona Kästel steht seit einem Jahr an den Wochenenden mit ihrem Kamoa-Van in Höfen und bei Festen und hat frischen Kaffee und Kuchen im Gepäck. Die Idee des Kaffee-Vans kommt aus dem Ausland, Kästels Produkte aus der Region. Wie lief das erste Jahr?

Kaffee oder Kuchen gefällig? Was in Australien oder den USA fast normal ist, gibt’s jetzt auch in der Region: einen Kaffee-Van. Die gebürtige Kirrweilerin Mona Kästel fährt