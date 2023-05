Wenn das kein Grund zu feiern ist: Vor 101 Jahre wurde Elfriede Sedlmayr geboren. Das feierte die Landauerin dieser Tage im Kreise ihrer Kinder und Nachbarn. Auch eine große Feier mit Enkel- und Urenkelkindern steht seit ihrem 90. Geburtstag traditionell auf dem Programm der Familie Sedlmayr. Oberbürgermeister Dominik Geißler ließ es sich nicht nehmen, der Jubilarin persönlich zu gratulieren. Er freute sich zu hören, dass Elfriede Sedlmayr nicht nur große Teile ihres Alltags selbstständig in ihrem langjährigen Zuhause bestreitet, sondern auch noch regelmäßig Scrabble-Partien mit ihren Kindern gewinnt, teilt die Stadt mit.

„101 Jahre – das ist ein stolzes Alter“, sagte der OB. „Ich gratuliere Elfriede Sedlmayr herzlich zu diesem außergewöhnlichen Geburtstag und bin beeindruckt, wie aktiv und optimistisch sie ihren langen Lebensabend gestaltet.“ Mit 101 Jahren zählt Elfriede Sedlmayr definitiv zu den ältesten Landauern. Die Geburtsjahrgangsstatistik der Stadt Landau zeigt, dass aktuell elf Personen über 100 in Landau leben. Neun weitere feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Die älteste Person ist 1917 geboren und wird in diesem Jahr 106 Jahre alt.